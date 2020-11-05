Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Ekathimerini.
Мицотакис подчеркнул, что такие меры нужны, чтобы сдержать рост заболеваемости COVID-19.
Это уже второй общенациональный карантин в Греции. Он вступит в силу утром 7 ноября.
Во время локдауна будут закрыты розничные магазины и школы, ограничено транспортное сообщение между регионами.
Тем не менее детские сады и начальные школы останутся открытыми – на дистанционное обучение перейдут только ученики средних школ.
Чтобы уйти на работу, за покупками, к врачу или на прогулку гражданам нужно будет отправлять текстовые сообщения на правительственный номер.
- 23 октября правительство Греции приняло решение ужесточить карантин на фоне вспышки коронавируса COVID-19. В стране будет действовать комендантский час, а также обязательно носить защитные маски как в помещениях, так и на улицах.