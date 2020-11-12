Государственное предприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное предприятие, Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Запорожское конструкторское бюро "Ивченко-Прогресс" планируют передать в управление Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое находится на стадии формирования штата.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на проект постановления КМУ от 30 сентября этого года и результаты собственного мониторинга деятельности Минстратегпрома.

Также документом предлагается исключить перечисленные предприятия из сферы управления государственного концерна “Укроборонпром”.

“Для обеспечения реформирования ОПК на современных принципах, внедрение прозрачных механизмов управления государственными предприятиями отрасли и последующей корпоратизации части предприятий ОПК на современных принципах возникла необходимость вывода части предприятий самолетостроительной отрасли из состава государственного концерна “Укроборонпром” с целью последующего создания на их основе соответствующего отраслевого холдинга” , – говорится в пояснительной записке к документу.

Зато в экспертные организации StateWatch добавляют, что на сегодня Минстратегпром физически не способно обеспечить какой-либо контроль над авиационными предприятиями, так как министерство находится в стадии формирования.

“Авиапредприятия являются исполнителями государственного оборонного заказа под грифом “секретно”. При этом допуск к гостайне имеющийся только у министра Олега Уруского. А штат министерства только формируется “, – прокомментировал проект постановления председатель StateWatch Глеб Каневский.