Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в интервью изданию “РБК Украина”.
По его словам, правительство планирует передать в концессию шесть вокзалов. Речь идет о киевском центральном, винницком, николаевском, днепровском, харьковском. Также планируется передать вокзал в Чопе, вероятно, вместе с вокзалом во Львове.
Концессия, как известно, предусматривает, что объект будет оставаться в государственной собственности, но инвестор сможет отстраивать его и модернизировать.
Иностранные партнеры советуют правительству передавать эти вокзалы связками.
“У нас шесть вокзалов сейчас готовятся к концессии, включая киевский вокзал. Мы пришли к мнению, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем в концессии передавать не в одиночку, а неким набором. Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один вокзал поменьше. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему в донагрузку”, — сказал Криклий.
Министр убежден, что это позволит превратить вокзалы в торгово-развлекательные комплексы, которые будут обеспечивать предоставление всего спектра услуг для пассажиров.
Также Криклий уверяет, что поступления от вокзалов станут прозрачными, а сами вокзалы перестанут быть убыточными.
Начать процесс передачи хотят в этом году.
“В этом году точно. Уже сейчас будут проводиться завершающие процедуры технико-экономической оценки этих объектов для того, чтобы готовить концессионные конкурсы. Но конкурсы хотим уже в этом году запустить”, — добавил министр.
В будущем Мининфраструктуры рассматривает возможность сделать то же с небольшими вокзальными комплексами и станциями.
- Напомним, в 2020 году специализированный порт “Ольвия” в Николаеве официально передали в концессию катарской компании QTerminals.