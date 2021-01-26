Кабинет Министров готовится к передаче в концессию шести украинских вокзалов, в частности, киевского центрального. Процесс должны начать в этом году.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в интервью изданию “РБК Украина”.

По его словам, правительство планирует передать в концессию шесть вокзалов. Речь идет о киевском центральном, винницком, николаевском, днепровском, харьковском. Также планируется передать вокзал в Чопе, вероятно, вместе с вокзалом во Львове.

Концессия, как известно, предусматривает, что объект будет оставаться в государственной собственности, но инвестор сможет отстраивать его и модернизировать.

Иностранные партнеры советуют правительству передавать эти вокзалы связками.

“У нас шесть вокзалов сейчас готовятся к концессии, включая киевский вокзал. Мы пришли к мнению, что крупные вокзалы, которые являются своего рода магнитами, будем в концессии передавать не в одиночку, а неким набором. Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один вокзал поменьше. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему в донагрузку”, — сказал Криклий.

Министр убежден, что это позволит превратить вокзалы в торгово-развлекательные комплексы, которые будут обеспечивать предоставление всего спектра услуг для пассажиров.

Также Криклий уверяет, что поступления от вокзалов станут прозрачными, а сами вокзалы перестанут быть убыточными.

Начать процесс передачи хотят в этом году.

“В этом году точно. Уже сейчас будут проводиться завершающие процедуры технико-экономической оценки этих объектов для того, чтобы готовить концессионные конкурсы. Но конкурсы хотим уже в этом году запустить”, — добавил министр.

В будущем Мининфраструктуры рассматривает возможность сделать то же с небольшими вокзальными комплексами и станциями.