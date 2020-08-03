Об этом говорится в заявлении министра туризма Египта Рании аль-Машат.

Так, в конце июля Маск написал в Twitter, что пирамиды построили инопланетяне.

Его публикации заметили власти Египта и министр туризма Рания аль-Машат. В ответ она написала Маску, что с увлечением следит за его работой, но все же приглашает посетить страну для изучения записей о строительстве пирамид.

“Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас”, – написала Рания аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют никакого отношения к строительству египетских пирамид.

Считается, что пирамиды были созданы в Древнем царстве Древнего Египта во время правления IV-VI династий (XXVI-XXIII века до н. э.).