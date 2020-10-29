Парламент Испании поддержал правительство в решении о продлении режима чрезвычайного положения до 9 мая 2021 года в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Так, продолжение чрезвычайного положения поддержали 194 депутата. Против были 53, еще 99 воздержались.

Теперь региональные власти и автономные громады получат юридические основания для принятия мер по контролю над второй волной коронавируса.

В рамкаж режима ЧП, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 6:00 по местному времени, ограничения на социальные контакты. Также на местном уровне может быть ограничено передвижение. При этом, мера не касается Канарских островов – это нужно для поддержки туристической отрасли.