Об этом сообщает El Pais.
Так, продолжение чрезвычайного положения поддержали 194 депутата. Против были 53, еще 99 воздержались.
Теперь региональные власти и автономные громады получат юридические основания для принятия мер по контролю над второй волной коронавируса.
В рамкаж режима ЧП, в частности, предусмотрен комендантский час с 23:00 до 6:00 по местному времени, ограничения на социальные контакты. Также на местном уровне может быть ограничено передвижение. При этом, мера не касается Канарских островов – это нужно для поддержки туристической отрасли.
- Ранее сообщалось, что правительство Испании приняло решение ввести жесткий карантин и объявить “состояние тревоги” по всей стране на 15 дней из-за вспышки коронавируса COVID-19.