Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

Ранее сообщалось, что остров Галлинара в итальянской Лигурии несколько дней назад был продан за более 10 млн евро.

“Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права”, – сказал министр культуры Италии Дарио Франческини.

Он напомнил, что остров с 1989 года является природным заповедником и его продажа может подпадать под ограничения. Если это так, то государство может воспользоваться приоритетным правом на его приобретение, отметил Франческини.

“Остров для нас и для прибрежных муниципалитетов столь важный с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи”, – заявил Рикардо Томатис, мэр Албенги.

Издание отмечает, что в мире есть немало частных островов, но к ним, как правило, трудно добраться, в то время как Галлинара доступен для всех, кто имеет лодку или средства ее снять.

“Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус”, – отметил мэр Албенга.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Албенга и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем пол километра (470х450 метров), он поднимается над уровнем моря на высоту 87 метров.

Справка: “Мотор Сич” — украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. До марта 2013 года предприятие возглавлял Вячеслав Богуслаев (в данный момент народный депутат). С марта 2013 года и. о. председателя совета директоров ПАО “Мотор Сич” стал директор по производству и миноритарный акционер “Мотор Сич” Войтенко Сергей Анатольевич.