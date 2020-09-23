Израильское правительство намерено ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщает издание Israel info.

Ранее это решение премьер Биньямин Нетаньяху обсудил перед заседанием правительства с несколькими министрами.

Нетаньяху считает, что в Израиле чрезвычайная ситуация из-за резкого роста заболеваемости.

Сообщается, что в рамках режима ЧП правительство сможет вводить новые ограничения без необходимости проводить эти решения через Кнессет как законодательные акты.

“Я буду просить принять решение о широкой полной блокаде и немедленном усилении ограничительных мер и о закрытии ряда отраслей экономики”, – сказал Нетаньяху.

Режим чрезвычайного положения могут ввести путем поправки к закону о коронавирусе или декларацией министра внутренней безопасности.

По словам одного из министров, весь кабинет поддерживает объявление ЧП, но решение не смогли принять из-за главы МВД Арье Дери, который выступил против ограничений.

На этот период может быть закрыт международный аэропорт “Бен-Гурион”, а также усилены ограничительные меры.