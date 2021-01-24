Правительство Израиля закроет с 26 января аэропорт Бен-Гурион для всех рейсов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Аэропорт будет закрыт в ночь на вторник, 26 января. Бен-Гурион не будет принимать никаких рейсов, а исключение будет сделано только в отдельных случаях.

Он останется закрытым минимум до 31 января, до конца действия локдауна.

Закрытие аэропорта связано с желанием правительства минимизировать риск распространения в Израиле мутировавшего коронавируса, различные штаммы которого обнаружили в разных странах.

Выступила против этого шага только министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата, которая считает, что глупо отменять рейсы для лиц, желающих вернуться на историческую родину.