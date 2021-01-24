Об этом сообщает Times of Israel.
Аэропорт будет закрыт в ночь на вторник, 26 января. Бен-Гурион не будет принимать никаких рейсов, а исключение будет сделано только в отдельных случаях.
Он останется закрытым минимум до 31 января, до конца действия локдауна.
Закрытие аэропорта связано с желанием правительства минимизировать риск распространения в Израиле мутировавшего коронавируса, различные штаммы которого обнаружили в разных странах.
Выступила против этого шага только министр иммиграции Израиля Пнина Тамано-Шата, которая считает, что глупо отменять рейсы для лиц, желающих вернуться на историческую родину.
- Раньше премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что к концу марта 2021 года против COVID-19 должны быть вакцинированы все граждане старше 16 лет.
- 2 января в министерстве охраны здоровья Израиля заявили, что с момента начала массовой вакцинации 20 декабря прививки против COVID-19 получили более 950 000 жителей страны.