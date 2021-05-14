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Уряд Литви надасть Україні 100 тисяч COVID-вакцин

Уряд Литви надасть Україні 100 тисяч вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Пятница, 14 мая 2021, 14:37

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Загалом Литва надасть країнам Східного партнерства 200 тисяч COVID-вакцин

Крім України, вакцини отримають Грузія (15 тисяч доз) та Молдова (11 тисяч доз).

“Уряд Литви щойно затвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. […] Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими”, – зазначив Ландсбергіс.

Литовське видання 15min уточнило, що мова йде про вакцину AstraZeneca, а поставка відбудеться до 1 жовтня.

Нагадаємо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”). У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння. У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield (експорт препарату припинила Індія).

  • 24 березня стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.
  • У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.
Теги: AstraZeneca, COVID-вакцина, вакцина против коронавируса, Литва

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