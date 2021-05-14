Уряд Литви надасть Україні 100 тисяч COVID-вакцин

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Загалом Литва надасть країнам Східного партнерства 200 тисяч COVID-вакцин
Крім України, вакцини отримають Грузія (15 тисяч доз) та Молдова (11 тисяч доз).
“Уряд Литви щойно затвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. […] Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими”, – зазначив Ландсбергіс.
As good as our word: 🇱🇹 govt just confirmed 200.000 vaccines to EaP countries. Starting with 🇺🇦 – 100k vaccines, 🇬🇪 – 15k and Moldova 🇲🇩- 11k. Small step by LTU, hopefully our partners in Europe will join in solidarity with many more!
— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 14, 2021
Литовське видання 15min уточнило, що мова йде про вакцину AstraZeneca, а поставка відбудеться до 1 жовтня.
Нагадаємо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca, 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”). У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
Зазначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.
Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння. У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.
З 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 30 квітня до України прибула друга партія вакцини. 9 травня Україна отримала чергову партію цієї вакцини.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield (експорт препарату припинила Індія).
- 24 березня стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. За два дні до того вона була вакцинована проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.
- У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу. В МОЗ заявили, що, за попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.