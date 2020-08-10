Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе после акций протеста, связанных с гибелью людей от взрыва селитры в порту Бейрута.

О таком решении правительства сообщил министр здравоохранения Ливана, передает агентство Reuters.

Он добавил, что в 19:30 по местному времени премьер-министр Хасан Диаб обратится к ливанскому народу.

Действующий Кабинет министров будет работать в статусе исполняющих обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Министры подали в отставку после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, поскольку признали именно его некомпетентность причиной взрыва в порту и накопленных социальных и экономических проблем.

Напомним, министр информации Ливана Манал Абдель Самад ушла в отставку, заявив, что правительство ее страны не оправдало ожиданий ливанского народа.