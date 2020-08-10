О таком решении правительства сообщил министр здравоохранения Ливана, передает агентство Reuters.
Он добавил, что в 19:30 по местному времени премьер-министр Хасан Диаб обратится к ливанскому народу.
Действующий Кабинет министров будет работать в статусе исполняющих обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.
Министры подали в отставку после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, поскольку признали именно его некомпетентность причиной взрыва в порту и накопленных социальных и экономических проблем.
Напомним, министр информации Ливана Манал Абдель Самад ушла в отставку, заявив, что правительство ее страны не оправдало ожиданий ливанского народа.
- Ранее сообщалось, что вследствие масштабного взрыва в ливанской столице погибли не менее 10 человек, более 100 местных жителей пострадали. В стране объявили траур.