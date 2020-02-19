Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в следующие 5 лет Правительство намерено создать 200 000 новых рабочих мест на селе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Украинский агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику развития. Однако украинские села еще не имеют необходимого количества ресурсов, чтобы быть богатыми. Именно стратегию развития сельских территорий через инвестиции в агро и в людей мы презентовали на Комитете по вопросам аграрной и земельной политики. Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую Правительство вместе с Парламентом готовы воплощать”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Правительство планирует выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране – с 85 % до 100 %.

Также до 2024 года планируется открыть для жителей села больше возможностей для развития через: привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство, увеличение перечня программ государственной поддержки, создание специального фонда, бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия, новые механизмы для кооперации, поддержку производителей органической продукции, меры ОТГ для повышения комфорта жителей.

Кроме того, в ближайшие 5 лет ожидается создание 200 000 новых рабочих мест на селе. Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей.

“Мы хотим легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля. Только в прошлом году государство направило 4,4 млрд грн поддержки для более 230 000 украинцев, а это почти 1700 предпринимателей. Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми”, – резюмировал министр.