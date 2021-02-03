Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение на время карантина повысить заработные платы медицинским работникам учебных заведений.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, зарплаты медработников учебных заведений вырастут на 20% от должностного оклада.

Доплаты выплатят с 1 января 2021 года.

Их решили установить из-за работы в неблагоприятных условиях и повышенном риске для здоровья в период эпидемии коронавируса.

“Правительство поддержало постановление, которое устанавливает дополнительную социальную защиту медицинских работников в учреждениях образования. Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1000 гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.