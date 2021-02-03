Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, зарплаты медработников учебных заведений вырастут на 20% от должностного оклада.
Доплаты выплатят с 1 января 2021 года.
Их решили установить из-за работы в неблагоприятных условиях и повышенном риске для здоровья в период эпидемии коронавируса.
“Правительство поддержало постановление, которое устанавливает дополнительную социальную защиту медицинских работников в учреждениях образования. Уже с 1 января они получат в среднем почти на 1000 гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты медицинским работникам не использовали 116 млн грн, или почти 35 % от запланированной на 2020 год суммы.