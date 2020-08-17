Кабинет Министров ввел ограничение на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По словам министра Арсена Авакова, МВД инициировало введение ограничения на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.

Эта инициатива была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что Правительство “с уважением относится к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ”, однако в последние недели в Украине фиксируется рост количества больных COVID-19.

“Мы заслушали доклады профильных министров на Правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев”, — подчеркнул он.

Министр выразил надежду на то, что представители хасидской религиозной общины отнесутся с пониманием к этому решению.

Напомним, Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.