Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
По словам министра Арсена Авакова, МВД инициировало введение ограничения на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.
Эта инициатива была поддержана Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Аваков отметил, что Правительство “с уважением относится к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ”, однако в последние недели в Украине фиксируется рост количества больных COVID-19.
“Мы заслушали доклады профильных министров на Правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев”, — подчеркнул он.
Министр выразил надежду на то, что представители хасидской религиозной общины отнесутся с пониманием к этому решению.
Напомним, Рош ха-Шана — это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на конец сентября — начало октября. В 2020 году его будут праздновать с 18 по 20 сентября. Обычно на праздник паломники-хасиды съезжаются в Умань, поскольку в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из самых почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- 14 июля сообщалось, что в МИД решили, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для празднования еврейского Нового года является невозможным из-за пандемии коронавируса.
- Но 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.
- 17 августа мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом.