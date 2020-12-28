Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров.
В понедельник, 28 декабря, правительство внесло изменения в рекомендательные списки структурных подразделений местных государственных администраций.
Так в состав МДА будут входить ее аппарат и структурные подразделения, сгруппированные по двум направлениям: осуществление исполнительной власти, обеспечения взаимодействия и осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления.
В частности, в МДА будут работать архивное подразделение и Служба по делам детей.
Среди важных изменений — в перечень включено подразделение по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
“Обновление структуры местных государственных администраций — один из шагов, необходимых для воплощения новых компетенций органов местного самоуправления в пределах децентрализации. Поэтому сейчас завершаем нормативное обеспечение формирования новообразованных районов”, — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
- Как известно, в июле Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в нашей стране ликвидируются 490 районов и образуются 136 новых. В связи с этим нужно проводить реорганизацию РГА.
- В ноябре парламент принял закон о реорганизации районов с правками Кабмина.