Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания Кабинета Министров.

В понедельник, 28 декабря, правительство внесло изменения в рекомендательные списки структурных подразделений местных государственных администраций.

Так в состав МДА будут входить ее аппарат и структурные подразделения, сгруппированные по двум направлениям: осуществление исполнительной власти, обеспечения взаимодействия и осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления.

В частности, в МДА будут работать архивное подразделение и Служба по делам детей.

Среди важных изменений — в перечень включено подразделение по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

“Обновление структуры местных государственных администраций — один из шагов, необходимых для воплощения новых компетенций органов местного самоуправления в пределах децентрализации. Поэтому сейчас завершаем нормативное обеспечение формирования новообразованных районов”, — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.