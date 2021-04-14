Про це повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів.

Постанова, ухвалена Кабміном, передбачає посилення адресності надання субсидій. Мета — збільшити ефективність та раціональність використання коштів.

Так, буде переглянуто підхід до врахування майнового стану отримувача субсидії. Хочуть враховувати доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, а також факти перетину кордону і не тільки.

Крім цього, хочуть звертати увагу на здійснення особами, що отримують або хочуть отримувати субсидії, одноразових вартісних покупок.

Також уряд хоче скасувати діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо призначення субсидій у випадках, коли субсидію призначати не мають.

Хто зараз не отримує субсидії зараз?

Зауважимо, наразі відповідно до “Положення про порядок призначення житлових субсидій”, субсидію не мають отримувати за таких умов:

Площа оселі : квартири понад 130 кв.м., будинки понад 230 кв.м.. Виключення — дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини, прийомні сім’ї, житлові приміщення для осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках, забезпечені з бюджету тощо.

: квартири понад 130 кв.м., будинки понад 230 кв.м.. Виключення — дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини, прийомні сім’ї, житлові приміщення для осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках, забезпечені з бюджету тощо. Витрати . Якщо домогосподарство або член родини особи з його складу за рік перед зверненням за субсидією купував землю або нерухомість, транспортні засоби, будматеріали або послуги (крім медичних) на понад 50 тисяч гривень.

. Якщо домогосподарство або член родини особи з його складу за рік перед зверненням за субсидією купував землю або нерухомість, транспортні засоби, будматеріали або послуги (крім медичних) на понад 50 тисяч гривень. Наявність автівки . Якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член родини особи з її складу має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда і причепа). Одержані безоплатно або на пільгових умовах не враховуються.

. Якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член родини особи з її складу має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда і причепа). Одержані безоплатно або на пільгових умовах не враховуються. Якщо у складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи старше 18 років, які отримують зарплату меншу ніж мініпальна (із рядом виключень).

(із рядом виключень). Якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди.

житлової субсидії за попередні періоди. Борги. Якщо є заборгованість з оплати комунальних послуг понад 3 місяці або при стягненні аліментів понад 3 місяці (із виключеннями).

За наявності зазначених вище умов рішення про призначення субсидії увалюють спецкомісії при місцевих органах влади. Вони мають вивчити матеріально-побутові умови родини.