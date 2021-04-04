Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Кабмина.

“… назначить членом наблюдательного совета акционерного общества “Ощадбанк” Тапанову Розу Асхатовну как представителя государства от Кабинета Министров Украины”, – говорится в распоряжении.

Перед назначением Розы Тапановои Правительство 1 апреля прекратил полномочия члена наблюдательного совета “Ощадбанка” Тараса Кириченко.

Стоит отметить, что Тарас Кириченко имеет большой опыт в банковском деле – с мая 2013 году он возглавлял “Правэкс Банк”, до этого был членом правления банка и директором управления розничного бизнеса. 30 сентября 2019 года Кириченко покинул пост главы правления “Правэкс Банка”.

Что касается Розы Тапановой, то она была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения “Международная юридическая компания”. Среди учредителей и бенефициаров юридической компании значится глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как отмечается на сайте LegalHub, Роза Тапанова – юрист, закончила Киево-Могилянскую академию.

После окончания учебы она присоединилась к команде “Международной юридической компании”. Тапанова является специалистом по всем вопросам, касающихся строительства и операций с недвижимостью, а также финансирования и инвестиций.