Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
В частности, Госкосмос возглавил Владимир Тафтай.
Ранее он работал начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики. С сентября 2020 года Тафтай занимал должность вице-президента ГП “Антонов”.
По данным СМИ, на должность главы Госкосмоса он претендовал еще в 2019 году.
В то же время, главой Госагентства по управлению зоной отчуждения назначен Сергей Костюк.
В 2018-2019 годах он возглавлял государственное специализированное предприятие “Чернобыльский спецкомбинат”, а в 2019-2020 годах – государственное специализированное предприятие “Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами”.
- Ранее сообщалось, что экс-глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности.