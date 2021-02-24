Кабинет Министров сегодня на заседании назначил новых руководителей Государственного космического агентства и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, Госкосмос возглавил Владимир Тафтай.

Ранее он работал начальником управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономики. С сентября 2020 года Тафтай занимал должность вице-президента ГП “Антонов”.

По данным СМИ, на должность главы Госкосмоса он претендовал еще в 2019 году.

В то же время, главой Госагентства по управлению зоной отчуждения назначен Сергей Костюк.

В 2018-2019 годах он возглавлял государственное специализированное предприятие “Чернобыльский спецкомбинат”, а в 2019-2020 годах – государственное специализированное предприятие “Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами”.