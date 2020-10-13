Кабинет министров Украины назначил председателем Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вице-президента Союза украинских предпринимателей Владиславу Магалецкую.

Решение приняли сегодня, 13 октября, на внеочередном заседании Кабинета министров.

Предложение назначить Магалецкую озвучил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Предложение назначить на вакантную должность главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Украины Магалецкую Владиславу, согласившись с предложением министра экономики”, – обратился он на заседании к присутствующим.

Владислава Магалецкая – вице-президент компании SigmaBleyzer, вице-президент Союза украинских предпринимателей (СУП), член набсовета программы “Агрокебеты”.

В 2010-2014 годах была заместителем генерального директора агрохолдинга “Мрия”, входила в состав правлений “Пальмира Рута” и “Киевской инвестиционной группы”.

С 2014 по 2016 год была заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции. С 2016-го – советник главы Минагропрода и член Национальной рады реформ.

До этого временно исполняющей обязанности главы ведомства была Оксана Шевченко.