Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины, сообщает корреспондент #Букв.
“В последнее время насчет Правительства идет большое количество информационных атак. Цель этих атак и манипуляций – посеять раздор внутри команды, создать представление о том, что якобы кто-то не уважает президента. Это не правда! Наша сильная позиция проявляется в том, что мы одна команда. Поэтому Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать. Это политическое решение”, – сказал он.
Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление Премьера Алексея Гончарука для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.