Премьер-министр Алексей Гончарук, который сегодня написал заявление об отставке, заверил, что Правительство продолжает работать в штатном режиме.

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины, сообщает корреспондент #Букв.

“В последнее время насчет Правительства идет большое количество информационных атак. Цель этих атак и манипуляций – посеять раздор внутри команды, создать представление о том, что якобы кто-то не уважает президента. Это не правда! Наша сильная позиция проявляется в том, что мы одна команда. Поэтому Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать. Это политическое решение”, – сказал он.

Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление Премьера Алексея Гончарука для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.