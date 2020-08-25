Верховная Рада проголосовала за то, чтобы поручить Правительство до декабря провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

“За” проект постановления проголосовали 279 народных избранников.

Государственный герб Украины состоит из малого и большого. Малый герб – золотой тризуб на голубом фоне. Он был утвержден Верховной Радой 19 февраля 1992 года.

Большой герб пока утвержден.

На сегодняшний день Рада проголосовала за то, чтобы поручить Кабмину объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

В тексте законопроекта сказано, что в Украине до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого Государственного герба.

“Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса до 1 декабря 2020 года”, – указано в пояснительной записке.

Против такой идеи выступили некоторые народные депутаты.

Так, нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Вятрович против идеи, которую поддержали его коллеги. Он пояснил, что это уже пятый конкурс за время украинской независимости.

Он напомнил, что решение о том, что должны быть малый и большой гербы принималось тогда, когда в Раде было большое количество нардепов от Коммунистической партии, которые соглашались отдать голоса за “тризуб” только при упоминании о “большом гербе”.

“На самом деле тризуб Владимира Великого – это и есть наш настоящий государственный герб, символ нашей принадлежности к Киевской Руси, нашей борьбу за украинскую державность”, – написал он.

Поддержал коллегу нардеп от “Батькивщины” Иван Крулько. Его политсила предлагает утвердить тризуб единым Государственным гербом Украины.

“Предлагаем утвердить тризуб не малым, не большим, а Государственным гербом Украины, который объединяет всю Украину, а не раскалывает ее”, – отметил он.

В свою очередь инициатор постановления спикер Дмитрий Разумков рассказал, что к работе будут привлечены геральдисты, эксперты и ученые

“Будем надеяться, что слаженной работой и общественности, и специалистов, и Верховной Рады и Кабинета министров и президента мы сможем это сделать и к 30-летию независимости нашего государства сможем принять этот законопроект”, – отметил он.