З 27 травня стартує повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я. Ця служба розпоряджається державними коштами для фінансування медичної системи.

Про це сповістив у Facebook новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Також відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

Як відомо, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів звільнив першого і незмінного голову Національної служби здоров’я Олега Петренка. В травні 2020 року тодішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов відхилив усі кандидатури на посаду, які брали участь в конкурсі. Було проведено новий конкурс, шість кандидатів дійшли до етапу співбесід.

Однак тепер, після зміни міністра, конкурс оголошено знову. Прийом документів триватиме до 2 червня.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я була утворена у 2017 році в рамках медичної реформи. Служба реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення і є національним страховиком.

НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення, контролює дотримання умов договорів, робить виплати за послуги тощо.

З серпня 2020 року обов’язки голови служби виконує Андрій Віленський.