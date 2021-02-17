Кабинет министров Украины расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Такое решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Обратиться в ЦПАУ можно будет за:

назначением льгот на оплату коммунальных услуг;

перерасчетом пенсий;

назначением социальной помощи неработающему лицу;

предоставлением адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т.д.

“Это продолжение нашей политики – государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников”, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.