Такое решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Обратиться в ЦПАУ можно будет за:

  • назначением льгот на оплату коммунальных услуг;
  • перерасчетом пенсий;
  • назначением социальной помощи неработающему лицу;
  • предоставлением адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т.д.

“Это продолжение нашей политики – государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников”, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

  • Ранее сообщалось, что в Украине создают Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

 