Такое решение Кабмин принял на сегодняшнем заседании.
Обратиться в ЦПАУ можно будет за:
- назначением льгот на оплату коммунальных услуг;
- перерасчетом пенсий;
- назначением социальной помощи неработающему лицу;
- предоставлением адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т.д.
“Это продолжение нашей политики – государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников”, – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Ранее сообщалось, что в Украине создают Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).