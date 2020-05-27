Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года “Об отнесении государств в перечень офшорных зон”. Панама добавлена в раздел “Центральная Америка”.
Полный список офшорных зон:
Британские зависимые территории
- Остров Гернси
- Остров Джерси
- Остров Мэн
- Остров Олдерни
Центральная Америка
- Белиз
- Панама
Европа
- Андорра
- Гибралтар
- Монако
Карибский регион
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Багамские Острова
- Барбадос
- Бермудские Острова
- Британские Виргинские Острова
- Виргинские Острова (США)
- Гренада
- Каймановы Острова
- Монтсеррат
- Нидерландские Антильские Острова
- Пуэрто-Рико
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Содружество Доминики
- Теркс и Кайкос
- Тринидад и Тобаго
Африка
- Либерия
- Намибия
- Сейшельские Острова
Тихоокеанский регион
- Вануату
- Гуам
- Маршальские Острова
- Науру
- Ниуэ
- Палау
- Острова Кука
- Американское Самоа
- Самоа
- Фиджи
Южная Азия
- Мальдивская Республика
- Ранее Международная организация-журналистов расследователей “Центр по расследованию коррупции и организованной преступности” (OCCRP) проследила механизм, который позволил олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести $5,5 млрд в офшоры.