Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года “Об отнесении государств в перечень офшорных зон”. Панама добавлена в раздел “Центральная Америка”.

Полный список офшорных зон:

Британские зависимые территории

  • Остров Гернси
  • Остров Джерси
  • Остров Мэн
  • Остров Олдерни

Центральная Америка

  • Белиз
  • Панама

Европа

  • Андорра
  • Гибралтар
  • Монако

Карибский регион

  • Ангилья
  • Антигуа и Барбуда
  • Аруба
  • Багамские Острова
  • Барбадос
  • Бермудские Острова
  • Британские Виргинские Острова
  • Виргинские Острова (США)
  • Гренада
  • Каймановы Острова
  • Монтсеррат
  • Нидерландские Антильские Острова
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Сент-Китс и Невис
  • Сент-Люсия
  • Содружество Доминики
  • Теркс и Кайкос
  • Тринидад и Тобаго

Африка

  • Либерия
  • Намибия
  • Сейшельские Острова

Тихоокеанский регион

  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальские Острова
  • Науру
  • Ниуэ
  • Палау
  • Острова Кука
  • Американское Самоа
  • Самоа
  • Фиджи

Южная Азия

  • Мальдивская Республика

Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko

  • Ранее Международная организация-журналистов расследователей “Центр по расследованию коррупции и организованной преступности” (OCCRP) проследила механизм, который позволил олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести $5,5 млрд в офшоры.