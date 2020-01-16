Кабинет Министров будет ежеквартально информировать Президента Владимира Зеленского о пожарной безопасности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, Зеленский поставил Кабинету Министров задачу – продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности, улучшение материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. В частности, Правительство должно ежеквартально информировать Президента о результатах этой работы.

Письмо было отправлено Премьер-министру в ответ на сообщение Правительства, согласно которому на 8 января 2020 года проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 374 объектах с 37 006 объектов, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28 %).

По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

Согласно сообщению Кабмина, проверки за соблюдением и выполнением требований законодательства y сфере техногенной и пожарной безопасности продолжаются.

Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 9 934 руководители учреждений и ответственные должностные лица.

Согласно информации Правительства, в государственном бюджете на 2020 год расходы общего фонда для ГСЧС на обеспечение деятельности сил гражданской защиты утверждены в сумме 12,3 млрд грн (что на 18,8 % больше по сравнению с 2019 годом). На приобретение специальной аварийно-спасательной (пожарной) техники – 600,4 млн грн, на другие расходы (топливо, спецодежда, обслуживание техники, услуги связи и т.п.) – 233,3 млн грн.

Напомним, что в Одесе, после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, были уволены руководители ГСЧС в области.