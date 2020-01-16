Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Так, Зеленский поставил Кабинету Министров задачу – продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности, улучшение материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. В частности, Правительство должно ежеквартально информировать Президента о результатах этой работы.
Письмо было отправлено Премьер-министру в ответ на сообщение Правительства, согласно которому на 8 января 2020 года проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 374 объектах с 37 006 объектов, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28 %).
По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.
Согласно сообщению Кабмина, проверки за соблюдением и выполнением требований законодательства y сфере техногенной и пожарной безопасности продолжаются.
Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 9 934 руководители учреждений и ответственные должностные лица.
Согласно информации Правительства, в государственном бюджете на 2020 год расходы общего фонда для ГСЧС на обеспечение деятельности сил гражданской защиты утверждены в сумме 12,3 млрд грн (что на 18,8 % больше по сравнению с 2019 годом). На приобретение специальной аварийно-спасательной (пожарной) техники – 600,4 млн грн, на другие расходы (топливо, спецодежда, обслуживание техники, услуги связи и т.п.) – 233,3 млн грн.
Напомним, что в Одесе, после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, были уволены руководители ГСЧС в области.
- В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.
- 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.