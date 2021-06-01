Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.
У Бюджетній декларації передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься в рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.
Серед пріоритетів, визначених Бюджетною декларацією, є:
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток агропромислового комплексу;
- формування чистого та безпечного довкілля;
- розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;
- посилення енергонезалежності;
- створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
- забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;
- забезпечення якісного рівня медицини;
- підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.
Крім того, у Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу. Бюджетну декларацію має розглянути Верховна Рада.
- Нагадаємо, що за квітень державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 20 млрд грн та на 1,16 млрд дол. США у доларовому еквіваленті.