Сегодня, 27 декабря, Правительство одобрило законопроект "О медиации", предусматривающий внесудебное разрешение споров через специального посредника - медиатора.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

“Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего”, – отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.

В частности, законопроектом определяется сфера применения медиации, ее принципы, требования к медиатору, его права, обязанности и ответственность, а также проведение медиации права и обязанности сторон.

Отмечается, что возможность решать конфликт по результатам достигнутых договоренностей – это небольшие финансовые затраты и сокращения сроков решения.

Кроме того, принятие данного законопроекту уменьшит нагрузку на суды и сократит количество обжалуемых судебных решений.