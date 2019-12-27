Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
“Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего”, – отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.
В частности, законопроектом определяется сфера применения медиации, ее принципы, требования к медиатору, его права, обязанности и ответственность, а также проведение медиации права и обязанности сторон.
Отмечается, что возможность решать конфликт по результатам достигнутых договоренностей – это небольшие финансовые затраты и сокращения сроков решения.
Кроме того, принятие данного законопроекту уменьшит нагрузку на суды и сократит количество обжалуемых судебных решений.
- Ранее сообщалось, что в нынешнем году в систему Министерства юстиции Украины – бесплатную правовую помощь (БПД) внедрят медиацию по делам несовершеннолетних и создание независимых провайдеров БПД на базе юридических клиник.