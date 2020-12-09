Об этом сообщает на сайте комиссии.
В своем иске FTC утверждает, что компания незаконно поддерживает монополию на социальные сети, уже много лет демонстрируя антиконкурентное поведения. Иску предшествовало длительное расследование, которое комиссия вела в сотрудничестве с коалицией генеральных прокуроров 46 штатов, округа Колумбия и Гуама (независимая часть США).
Комиссия заявляет, что Facebook придерживается стратегии для устранения угроз своей монополии, которая включала приобретение в 2012 году будущего конкурента Instagram и мессенджера WhatsApp в 2014.
“Такое поведение наносит вред конкуренции, не дает потребителям возможности выбора своей социальной сети и лишает рекламодателей преимуществ конкуренции”, — считает FTC.
FTC в суде требует наложения на Facebook постоянного судебного запрета, который может включать требование продать активы Instagram и WhatsApp.
Кроме того, комиссия хочет заставить Facebook сообщать о слиянии с другими компания или поглощении таких в будущем, а также согласовывать такие действия.
Реакция Facebook
Компания уже отреагировала на сообщение комиссии об иске, заявив, что ранее FTC одобрила приобретения, из-за которых теперь судится.
“Мы рассматриваем жалобы и скоро расскажем больше. Спустя годы после того, как Федеральная торговая комиссия одобрила наши приобретения, правительство теперь требует принятия решения, не принимая во внимание влияние этого прецедента на более широкое бизнес-сообщество или людей, которые каждый день выбирают наши продукты”, — прокомментировали в Facebook.
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