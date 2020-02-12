Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Тelegram-канале.

“Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что только за 2019 год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга.

“Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом. Создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения Плана действий Правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов”, – пояснил Гончарук.

Он добавил, что такая модель уже успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.