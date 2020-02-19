Кабинет Министров Украины сегодня на заседании создал Единую комиссию по вопросам политзаключенных, находящихся в Российской Федерации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься Единственная комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена.

Кроме того, комиссия будет эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.