Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься Единственная комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что работа Единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена.
Кроме того, комиссия будет эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России.