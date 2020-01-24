Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
“Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок”, – отметил он.
Гончарук добавил, что группу возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
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