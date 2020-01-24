Кабинет министров создало межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата, которая будет заниматься здравоохранением и благосостоянием граждан от рисков и последствий изменения климата.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по Европейскому зеленому соглашению. Украина хочет присоединиться к Соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок”, – отметил он.

Гончарук добавил, что группу возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.