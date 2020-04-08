Правительство Таиланда приняло решение, которое позволяет всем иностранцам, въехавшим в страну до закрытия границ из-за коронавируса, получить автоматическое продление визы до 30 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Так, Таиланд закрыл свои границы и запретил въезд иностранцам, за исключением дипломатов и лиц, имеющих разрешение на работу, для борьбы со вспышкой COVID-19.

Отмечается, что тем иностранцам, которые законно въехали в страну до введения запрета не нужно будет выстраиваться в очереди в часто переполненных иммиграционных центрах, чтобы продлить свое пребывание.

Согласно документу министерства внутренних дел, автоматическое продление визы предоставляется до 30 апреля. Генерал-лейтенант полиции Сомпонг Чингдуанг заявил, что правительство может продлевать этот срок каждый месяц.

Всего в Таиланде зарегистрировано 2 369 случаев нового коронавируса и 30 случаев смерти. Страна объявила чрезвычайное положение до конца месяца и ввела общенациональный комендантский час.