Об этом сообщает Reuters.
Так, Таиланд закрыл свои границы и запретил въезд иностранцам, за исключением дипломатов и лиц, имеющих разрешение на работу, для борьбы со вспышкой COVID-19.
Отмечается, что тем иностранцам, которые законно въехали в страну до введения запрета не нужно будет выстраиваться в очереди в часто переполненных иммиграционных центрах, чтобы продлить свое пребывание.
Согласно документу министерства внутренних дел, автоматическое продление визы предоставляется до 30 апреля. Генерал-лейтенант полиции Сомпонг Чингдуанг заявил, что правительство может продлевать этот срок каждый месяц.
Всего в Таиланде зарегистрировано 2 369 случаев нового коронавируса и 30 случаев смерти. Страна объявила чрезвычайное положение до конца месяца и ввела общенациональный комендантский час.
- С 15 июня до 1 августа 2018 года в 32 странах мира Украина открыла новые визовые центры для предоставления услуг иностранцам по оформлению виз.