Правительство Украины предлагает трудоустройство белорусским IT-специалистам, у которых возникли проблемы с работой из-за действий властей Беларуси во время массовых протестов.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.

“Уже шестые сутки подряд Беларусь переживает один из самых глубоких политических кризисов в своей истории. В зоне риска оказалась наиболее прогрессивная сфера бизнеса страны – IT-сектор, который несколько лет подряд активно развивался и обеспечивал до 10% ВВП страны. Вместе с украинским IT-бизнесом Министерство цифровой трансформации готово создать все необходимые условия для комфортного переезда IT-компаний и специалистов в Украину”, – отметил министр.

Михаил Федоров рассказал, какова процедура оформления в Украине такого специалиста.

“Специалист предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение. Все. Иностранец может легально проживать и работать в Украине “.

По словам министра, правительство может обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных IT-специалистов.

“5000 квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская – 700, а город Киев получило 2500 квот”, – отметил Михаил Федоров.