Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Напомним, 4 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи для преодоления последствий масштабных землетрясений.

“Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 млн гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, которое произошло 29 декабря 2020 года”, – написал он.

“Самые мощные толчки достигали 6,8 баллов по шкале Рихтера. По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 20 пострадали. Больше всего пострадала центральная часть страны, разрушений и повреждений получили более 13 000 объектов. Последний раз землетрясение подобной силы в этих широтах произошел в 1880 году близ Загреба”, – напомнил Мокан.