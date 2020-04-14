Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
В частности, для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения Министерству энергетики и защиты окружающей среды предоставят 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов – 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения – 34,8 млн грн).
Кроме того, Министерству внутренних дел выделено 100 млн грн, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.
По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.
- Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
- 9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.
- В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения нет открытого огня, наблюдается незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.