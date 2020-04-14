Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и для осуществления мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В частности, для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения Министерству энергетики и защиты окружающей среды предоставят 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов – 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения – 34,8 млн грн).

Кроме того, Министерству внутренних дел выделено 100 млн грн, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.