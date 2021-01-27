Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
“Это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Людям не надо будет куда-то ходить, и носить справки. Такие компенсации будут автоматические”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль .
В Министерстве социальной политики уточнили, что компенсация будет предоставляться следующим категориям потребителей:
• у которых жилые помещения оборудованы электроотопительными установками;
• у которых отключено централизованное отопление и дома, которые не газифицированы;
• детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.
Напомним, ранее Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля на период отопительного сезона (до конца марта 2021 года).
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр.
- Антимонопольный комитет Украины открыл дела против шести газоснабжающих компаний из-за существенного завышения цен на газ для населения.
- Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил местные власти в махинациях и потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине.