Кабинет Министров Украины сегодня на заседании поддержал решение о компенсации гражданам, у которых установлено электроотопление. Общая сумма компенсаций составит 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

“Это будет касаться не только украинцев, которые имеют электроотопление, но и многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа. Людям не надо будет куда-то ходить, и носить справки. Такие компенсации будут автоматические”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль .

В Министерстве социальной политики уточнили, что компенсация будет предоставляться следующим категориям потребителей:

• у которых жилые помещения оборудованы электроотопительными установками;

• у которых отключено централизованное отопление и дома, которые не газифицированы;

• детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.

Напомним, ранее Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр с 1 февраля на период отопительного сезона (до конца марта 2021 года).