Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил перенос проведения Всеукраинской переписи населения на 2023 год.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Отмечается, что данный вопрос Правительство вынесло на рассмотрение ввиду того, что в 2020-м Всеукраинская перепись населения проведена не была, а в соответствии со статьей 3 закона “О Всеукраинской переписи населения” основанием для проведения переписи населения является решение Кабмина, которое принимается не позднее, чем за 3 года до его начала.

Согласно предварительным расчетам, на выполнение переписи в 2023 году необходимо 7,260 миллиарда грн.

Ранее на перепись населения планировали потратить 3,43 миллиарда гривен.