Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Отмечается, что данный вопрос Правительство вынесло на рассмотрение ввиду того, что в 2020-м Всеукраинская перепись населения проведена не была, а в соответствии со статьей 3 закона “О Всеукраинской переписи населения” основанием для проведения переписи населения является решение Кабмина, которое принимается не позднее, чем за 3 года до его начала.
Согласно предварительным расчетам, на выполнение переписи в 2023 году необходимо 7,260 миллиарда грн.
Ранее на перепись населения планировали потратить 3,43 миллиарда гривен.
- Согласно пробной (тестовой) переписи населения, организованной Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.
- Впоследствии появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись якобы могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики. Сам министр опроверг утверждения о фальсификации пробной переписи украинцев, назвав их фейком. Дубилет также рассказал о методах, которые использовались при подсчете численности населения.
- В апреле министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в 2021 году всеукраинская перепись населения, скорее всего, не произойдет.