Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, а также привлекать к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он пояснил, что перевозку доноров разрешили, потому что “в стране сложилась напряженная ситуация с запасами крови”.
Кроме того, по словам министра, постановлением Правительства утверждается порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно: включение лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение Министерства цифровой трансформации “Дія”.
На заседании Кабмин одобрил проект этого постановления.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.
- С 11 мая Кабинет министров планирует смягчить карантинные мероприятия. В частности, могут открыть парки и скверы, а также разрешить торговлю непродовольственными товарами и работу объектов бытовых услуг.