Кабинет Министров Украины сегодня на заседании продлил действие карантина до 11 мая 2020 года. При этом, Правительство ввело некоторые смягчения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, а также привлекать к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного профилактического осмотра, срок которого пришелся на период карантина”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он пояснил, что перевозку доноров разрешили, потому что “в стране сложилась напряженная ситуация с запасами крови”.

Кроме того, по словам министра, постановлением Правительства утверждается порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно: включение лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение Министерства цифровой трансформации “Дія”.

На заседании Кабмин одобрил проект этого постановления.