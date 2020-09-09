Кабинет Министров Украины отменил норма, предусматривавшую возможность въезда в Украину иностранцев, которые передвигались по территории нашего государства транзитом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так правительство приняло ряд решений, связанных с ранее введенным запретом для иностранцев въезжать в Украину до конца сентября.

Сначала под запрет не попадали прямые родственники граждан Украины — супруги, родители, дети граждан Украины.

Теперь въезд разрешен иностранным гражданам, которые являются супругами, родителями, детьми, бабушкой или дедом граждан Украины. Под статус ребенка попадают исключительно лица, которые не достигли совершеннолетия.

Кроме того, отменена норма, предусматривавшая возможность въезда в Украину иностранцев, которые передвигались по территории нашего государства транзитом.

Также иностранцам разрешено следовать в Украину с целью обучения, но речь идет только о заведениях высшего образования.

Напомним, по решению правительства с 28 августа по 28 сентября иностранные граждане не имеют права на въезд в Украину. Но есть ряд исключений.