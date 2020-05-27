Правительство завершило еще один этап реформы децентрализации

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации – утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован немедленно после деоккупации полуострова”, – заявил он.

По словам Шмыгаля, утверждение по всей территории страны перспективных планов – это “двигатель” изменений для отдельных общин и страны в целом.

“Для общин – это не только новый уровень ответственности, но и одновременно – новый уровень возможностей, когда люди выбирают как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники. Конечно, что это лишь одна из частей реформы децентрализации, которая будет в дальнейшем внедряться. Сегодня мы видим результат титанической работы правительства, профильного министерства, народных депутатов, представителей местного самоуправления и простых граждан. Общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и нужных, поэтому впереди нас ждут не менее важные решения в этом направлении”, – добавил глава правительства.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, меняющий процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин.

Согласно принятому документу, перспективный план формирования территорий общин области и АРК утверждается Правительством (по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации). До этого перспективный план сначала проходил процедуру одобрения в облсовете, после чего направлялся в Кабмин.