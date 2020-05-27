Covid-19 Украина

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Правительство завершило еще один этап реформы децентрализации

Кабинет Министров утвердил перспективные планы формирования территорий общин во всех областях Украины. Таким образом, Правительство завершило один из этапов реформы децентрализации.

Среда, 27 мая 2020, 15:31

Иллюстративное фото

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации – утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован немедленно после деоккупации полуострова”, – заявил он.

По словам Шмыгаля, утверждение по всей территории страны перспективных планов – это “двигатель” изменений для отдельных общин и страны в целом.

“Для общин – это не только новый уровень ответственности, но и одновременно – новый уровень возможностей, когда люди выбирают как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники. Конечно, что это лишь одна из частей реформы децентрализации, которая будет в дальнейшем внедряться. Сегодня мы видим результат титанической работы правительства, профильного министерства, народных депутатов, представителей местного самоуправления и простых граждан. Общество воспринимает реформу децентрализации как одну из самых понятных, прозрачных, успешных и нужных, поэтому впереди нас ждут не менее важные решения в этом направлении”, – добавил глава правительства.

Напомним, в декабре Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, меняющий процедуру утверждения перспективных планов формирования территориальных общин.

Согласно принятому документу, перспективный план формирования территорий общин области и АРК утверждается Правительством (по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации). До этого перспективный план сначала проходил процедуру одобрения в облсовете, после чего направлялся в Кабмин.

  • Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в рамках реформы децентрализации общины получат больше полномочий.

 

Теги: Кабмин, территориальные общины, децентрализация, реформа

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