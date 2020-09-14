Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан.

“Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона “О государственном бюджете Украины на 2021 год”. Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса – до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады”, – написал он.

Кроме того, Кабинет министров одобрил законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений”.

В документе говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижению налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.

“Также Кабмин принял проект закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” об урегулировании ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год”, – добавил Мокан.