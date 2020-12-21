Об этом говорится в заявлении партии “Европейская Солидарность”.
В это же время страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан.
В рамках международной помощи от ЕС Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с эпидемией, и их хватит для бесплатного прививки всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей.
По словам представителей “евросолидарности”, правительство Зеленского провалил логистическую подготовку – а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал.
“Европейская Солидарность” требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатного вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.