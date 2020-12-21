Правительство вводит украинцев в заблуждение, заявляя о планах вакцинировать 20% граждан, ведь власть заключила контракт на поставку такого количества доз, которых хватит для вакцинации только 2,1 млн украинцев, или 5% населения.

Об этом говорится в заявлении партии “Европейская Солидарность”.

В это же время страны Европейского Союза планируют вакцинировать 70-80% своих граждан.

В рамках международной помощи от ЕС Украина получает 600 млн евро. Эти средства должны быть потрачены на борьбу с эпидемией, и их хватит для бесплатного прививки всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей.

По словам представителей “евросолидарности”, правительство Зеленского провалил логистическую подготовку – а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал.

“Европейская Солидарность” требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатного вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира.