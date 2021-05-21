Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Відтак відомство матиме назву Міністерство економіки. Дотепер воно називалося Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Впродовж місяця Мінекономіки матиме подати пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін, що випливають із постанови про його перейменування.

Раніше певний час відомство мало назву Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції (2001 — 2005), потім — Міністерство економічного розвитку і торгівлі (2010 — 2019).

2 вересня 2019 року, за часів прем’єра Олексія Гончарука, Міністерство економічного розвитку і торгівлі стало Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.