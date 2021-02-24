Правительственная комиссия назвала причины пожара в доме престарелых в Харькове

Правительственная комиссия установила причины смертельного пожара с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Об этом сегодня во время заседания Кабмина сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, в рамках расследования уголовных производств по факту пожара проведены 11 обысков, допрошены 125 человек, назначены более 66 судебных экспертиз, продолжается проведение судебно-пожарно-технической и электротехнической экспертиз, судебно-строительная экспертиза и др.

Вероятной причиной пожара Чернышев назвал действие источника зажигания электрического происхождения.

“Очаг возгорания возник на втором этаже здания. В частности, при осмотре места происшествия обнаружены поврежденные электрические кабели и то, что во время возгорания был включен электронагреватель, что могло повлечь нагрузку сети. Также не были соблюдены противопожарные меры безопасности”, – отметил он.

Правительственная комиссия пришла к выводу, что пожар произошел из-за грубого и сознательного нарушения требований пожарной безопасности и подключения к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений.

Кроме того, у заведения не было учредительных документов, профессиональный уровень его работников не соответствовал критериям правительства, также не было квалифицированных медиков. Сама организация была неофициальным домом престарелых, в частности, в государственном реестре не было о ней сведений.

Чернышев также сообщил, что на данный момент завершено служебное расследование в отношении сотрудников полиции, которые получали жалобы на деятельность частного дома.

“Из-за отсутствия реагирования на обращения граждан, которые касались деятельности заведения, где произошла трагедия, наказаны трое работников Холодногорского отдела полиции и трое участковых. Материалы расследования будут направлены в ГБР в связи с возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением должностными лицами Нацполиции своих служебных обязанностей”, – сказал министр.

Кроме того, по его словам, главам местных администраций даны поручения провести анализ деятельности департаментов социальной защиты населения, в том числе их руководства, и предоставить предложения от глав обладминистраций по качеству работы чиновников и соответствия руководителей занимаемым должностям.

Отдельно Чернышев отметил, что на пожаре удалось спасти лиц, находящихся на первом этаже здания. Спасательные работы были осложнены тем, что большинство людей не могли самостоятельно выйти из помещения, а на всех окнах были установлены металлические решетки.

По его словам, поиск и спасение людей на втором этаже также делало невозможным интенсивное пламя.

Из 15 погибших на месте трагедии, одну женщину не идентифицировали, продолжается поиск ее родственников.