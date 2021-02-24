Правительственная комиссия назвала причины пожара в доме престарелых в Харькове

Об этом сегодня во время заседания Кабмина сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
По его словам, в рамках расследования уголовных производств по факту пожара проведены 11 обысков, допрошены 125 человек, назначены более 66 судебных экспертиз, продолжается проведение судебно-пожарно-технической и электротехнической экспертиз, судебно-строительная экспертиза и др.
Вероятной причиной пожара Чернышев назвал действие источника зажигания электрического происхождения.
“Очаг возгорания возник на втором этаже здания. В частности, при осмотре места происшествия обнаружены поврежденные электрические кабели и то, что во время возгорания был включен электронагреватель, что могло повлечь нагрузку сети. Также не были соблюдены противопожарные меры безопасности”, – отметил он.
Правительственная комиссия пришла к выводу, что пожар произошел из-за грубого и сознательного нарушения требований пожарной безопасности и подключения к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений.
Кроме того, у заведения не было учредительных документов, профессиональный уровень его работников не соответствовал критериям правительства, также не было квалифицированных медиков. Сама организация была неофициальным домом престарелых, в частности, в государственном реестре не было о ней сведений.
Чернышев также сообщил, что на данный момент завершено служебное расследование в отношении сотрудников полиции, которые получали жалобы на деятельность частного дома.
“Из-за отсутствия реагирования на обращения граждан, которые касались деятельности заведения, где произошла трагедия, наказаны трое работников Холодногорского отдела полиции и трое участковых. Материалы расследования будут направлены в ГБР в связи с возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением должностными лицами Нацполиции своих служебных обязанностей”, – сказал министр.
Кроме того, по его словам, главам местных администраций даны поручения провести анализ деятельности департаментов социальной защиты населения, в том числе их руководства, и предоставить предложения от глав обладминистраций по качеству работы чиновников и соответствия руководителей занимаемым должностям.
Отдельно Чернышев отметил, что на пожаре удалось спасти лиц, находящихся на первом этаже здания. Спасательные работы были осложнены тем, что большинство людей не могли самостоятельно выйти из помещения, а на всех окнах были установлены металлические решетки.
По его словам, поиск и спасение людей на втором этаже также делало невозможным интенсивное пламя.
Из 15 погибших на месте трагедии, одну женщину не идентифицировали, продолжается поиск ее родственников.
Пожар в Харькове
Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей.
Во время пожара внутри находились около 30 человек. В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).
Причину пожара установит следствие. Накануне были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.
- Пансионат для пожилых людей “Золотое время” в Харькове, во время пожара в котором погибли 15 человек, не был зарегистрирован и действовал незаконно.
- Правоохранители задержали четырех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в пансионате для пожилых людей “Золотое время” (владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат; арендатора дома и его жену – директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением; администратора).
- Следователи проверяют такие основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети.