По основной версии Правительственной комиссии пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за возгорания электрического оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

В то же время, непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

Гончарук добавил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчук и его заместитель Михаил Вовк. Кроме того, вчера был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС – Шулюк Вадим.

Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.