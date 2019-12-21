Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
“Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
В то же время, непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.
Гончарук добавил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчук и его заместитель Михаил Вовк. Кроме того, вчера был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС – Шулюк Вадим.
Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.
- 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.