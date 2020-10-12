Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует школам объявить каникулы досрочно с возможностью перехода на дистанционное обучение.

Такое решение было принято на заседание 12 октября, сообщается на сайте Кабинета Министров.

Госкомиссия советует заведениями общего среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября, а не с 26 по 1 ноября, как планировалось. После каникул комиссия советует перейти на дистанционную или смешанную форму обучения “с учетом эпидемиологической ситуации”.

Что касается учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования, им рекомендовано с 15 октября по 15 ноября перейти на дистанционную форму обучения. При этом рекомендуется, чтобы студенты уехали из общежитий (исключение — сироты, лишенные родительской опеки, получатели образования из временно оккупированных территорий, “красных” карантинных зон, иностранные граждане и лица без гражданства, получатели образования, совмещающие учебу с работой).

Указано, что Министерство охраны здоровья и Министерство образования и науки должны подать на рассмотрение Кабинета Министров соответствующие изменения в постановление об установлении карантина.