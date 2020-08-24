Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.

Об этом сообщают #Буквы.

Чета Зеленских прошла вдоль монастырской стены Михайловского собора, на которой разместили фотографии погибших на Донбассе украинских военных, и возложили цветы в знак уважения.

После Глава государства призвал помнить всех, кто отдал жизнь на независимость Украины и почтить их минутой молчания.

Гимн Украины исполнил певец Михаил Хома (DZIDZIO).

“Сегодня 29 дней, как у нас нет потерь на востоке страны. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев … В этот день мы просим Бога: пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годы, а годы – веками”, – отметил Зеленский.

Стоит указать, что торжественные мероприятия проходят по всей стране.