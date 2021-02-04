В рамках своего выступления на Форуме по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA 2021 Роланд поделится мыслями об изменениях в гражданском обществе из-за пандемии в 2020 году.

А в этом материале вы найдете некоторые из инсайтов о том, каким подходам нас научил 2020 в построении эффективных коммуникаций и привлечения сообществ, спикер открывает эксклюзивно читателям #Буквы.

Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021

Влияние 2020 году на поведение и потребности людей, изменения для гражданского общества

COVID-19 – это самая глобальное событие и вызов, который сейчас переживает человечество. Он изменил наш опыт как потребителей, работников, граждан и просто людей. Во время пандемии трансформация человеческих привычек, повседневной рутины и предпочтений происходит особенно быстро. Более того, внешние катализаторы таких “вынужденных” изменений являются долговременными, они пускают корни и приводят к длительной изменения массового поведения. Некоторые из них можно наблюдать и сегодня.

1) Свертывание демократии

В отчете “Democracy under Lockdown” от Freedom House говорится, что пандемия негативное влияние на состояние демократии и прав человека в 80 странах, включая Украину. Правительства злоупотребляют властью, умалчивают критику, ослабляют важные институты, которые являются критическими для функционирования системы общественного здоровья. Эта тенденция еще раз подчеркивает решающую роль общественного контроля и адвокационных инициатив. Их важность будет только расти, особенно когда приближается время массовой вакцинации и закупки необходимых товаров.

2) Базовые потребности – на первом месте

Система здравоохранения оказалась не готова к пандемии, а ее быстрое распространение и карантин привели к глубокому экономическому спаду. По прогнозам Всемирного банка, в этом году мировая экономика сократится на 5,2% – это худший показатель со времен Второй мировой войны. Эти события привели к быстрой смене приоритетов людей: наши базовые потребности становятся важнее, чем вопрос национальной безопасности, борьбы с коррупцией и отстаивания демократических ценностей. Как показывает наш опрос относительно общественного привлечения, украинцы больше озабочены личной безопасностью, бедностью и доступ к медицинскому обслуживанию и образованию.

С началом пандемии многочисленные ОГО сосредоточились на обеспечение основными товарами, лекарствами и даже продуктами питания людей, находящихся на карантине, открыв таким образом новые горизонты для своей деятельности.

3) Местные 2.0

Глобальный призыв “оставайтесь дома” означает, что дома становятся эпицентром нашей жизни и опыта: в разгар кризиса мы проводим больше времени именно дома. Это неизбежно ведет к изменению структуры социальных контактов. Люди, особенно пожилого возраста, сужают привычный круг общения, а контакты с близкими становятся реже. В более широком контексте это приведет к глобальному пересмотру того, что значит быть местным. Связь между людьми и их общинами выйдет на совершенно новый уровень. Эта тенденция даст новый толчок к развитию местного активизма и развития локальных коалиций. Пандемия также создала новые возможности для межотраслевых сетей и партнерства ОО с бизнесом.

4) Цифровые коммуникации

Вынужденный переход в онлайн повлиял на то, как мы общаемся во время учебы, работы, заключения соглашений и потребления. Например, согласно опросам общественного мнения, пандемия коронавируса и карантинные меры существенно повлияли на то, что среди ключевых источников информации социальные сети впервые заняли второе место после телевидения. Их доля выросла с 24% в 2019 году до 44% в 2020 году. Стоит отметить, что в онлайн-пространстве, где информация распространяется беспрепятственно, важно отслеживать фейковые новости.

Таким образом, различные медиа и общественные организации начали отдельные инициативы, которые отслеживали соцсети и СМИ и проверяли факты о коронавирус, развенчивая мифы, слухи и сплетни. Они одними из первых заметили угрозу и начали активную коммуникацию для поощрения критического мышления, повышение политической осведомленности и медиаграмотности. Еще один урок, полученный во время кризиса COVID-19 заключается в том, что те, кто обладают хорошими навыками работы в социальных сетях, получают большее влияние на свою аудиторию (а это значит, что ОГО нужно инвестировать в развитие этих умений).

5) Кризис доверия

Однозначным следствием COVID-19 стало ощущение, что другие люди или места могут нести невидимую угрозу, а, следовательно, им нельзя доверять. Угроза передачи заболеваний побуждает к постоянному социального дистанцирования. Это создает дилемму для построения партнерства и объединения с единомышленниками. Граждане сталкиваются с непростым компромиссом: участвовать в мероприятиях, где не избежать контактов с другими, или оставаться дома и избегать участия в различных событиях и общественных инициативах.

Именно поэтому доверие становится крупнейшим ценным ресурсом современности. Это, в свою очередь, увеличит спрос на высококачественную экспертизу. Для гражданского общества это может дать еще один толчок для пересмотра подходов к общению и взаимодействию с гражданами. Это также лучшее время для просмотра собственного брендинга и позиционирования. При этом, основное внимание следует уделять именно коммуникациям, призванные развивать доверие между ОО и гражданами.

Как НПО и социальным активистам отслеживать изменения и реагировать на них

Самое первое и самое важное: знайте свою аудиторию. Способность понимать, как меняются привычки и мотивы людей, позволяет ОГО быть гибкими и эффективными как в коммуникации, так и в программной деятельности.

Хорошей отправной точкой для этого есть как собственные, так и сторонние данные. Анализ опросов общественного мнения и специальных отчетов дает нам понимание того, как меняется поведение людей в ответ на социально-политические потрясения, технологические инновации и непредсказуемые глобальные вызовы, такие, как COVID-19.

Открытые инструменты и цифровые показатели (например, информационные панели в Google Analytics и социальных сетях) позволяют понять аудиторию в digital, ее социально-демографическую структуру, интересы и время, которое они проводят на ваших платформах.

Последнее, но не менее важное – это отзывы пользователей (user feedback). Пожалуй, это лучший способ получить прямые ответы от тех, кто пользуется вашими продуктами или услугами.

Анализируйте, изучайте и используйте данные, планируя свою деятельность. Возможность быстро реагировать на потребности вашей аудитории, особенно во время глобального кризиса, является залогом вашего успеха.

Роланд Ковач, директор Программы содействия общественной активности “присоединяйся!” (USAID / ENGAGE)