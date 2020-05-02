Уровень домашнего насилия во время карантина — не увеличился.

Об этом сообщили #Буквам в Национальной полиции в ответе на информационный запрос.

“Сообщаем, что деятельность мобильных групп по реагированию на факты совершения домашнего насилия и количество подтвержденных вызовов указывает на последовательность колебаний ежесуточных обращений, связанных с совершением домашнего насилия, и не изменилась с момента введения карантина на территории государства”, – сообщили в Нацполиции.

В частности, в Национальной полиции подчеркнули, отдельно на время карантина статистическая отчетность не выделяется.

Вместе за отчетный период с января по март 2020 году в Украине зарегистрировано 55 325 обращений по поводу совершения домашнего насилия.