Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 ˗ тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли ˗ только 13,5%, в феврале 2020 года ˗ соответственно 51,5% и 41%.

Президенту “полностью доверяют” 12% опрошенных, “скорее доверяют” – 39,5%, “скорее не доверяют” – 22,7%, “совсем не доверяют” – 17,9%.

Оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, только к двоим из тех, чье имя было представлено в опроснике, доверие выражается чаще, чем недоверие: В. Зеленский (ему доверяют 52% опрошенных, не доверяют – 39%) и А. Сенцов (соответственно 39% и 33%). Доля тех, кто доверяет Дмитрию Разумкову (45%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ему не доверяет (43%).

Большинству других политиков, представленных в опроснике, граждане Украины не доверяют.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.