Уровень средней зарплаты в Украине в ноябре этого года достиг исторического максимума, но все равно пока не превысил показатели в большинстве стран Европы.

Об этом сообщил в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

“Обновленные данные по средней зарплате в Украине в долларовом эквиваленте. В ноябре достигнут исторический максимум в 444 долларов США и по поступлениям ЕСВ уже можно сказать, что в декабре с вероятностью 99 % будет преодолена психологическая отметка в 500 долларов США”, – отметил Компаниец.

При этом, по его словам, Украина все равно отстает по уровню зарплат от большинства европейских стран.

“Даже при этих показателях мы остаемся на предпоследнем месте в Европе, обойдя только Молдову по результатам третьего квартала. Следующей страной перед нами является Албания с показателем в 474 доллара США в третьем квартале 2019 года (в Украине в третьем квартале 428 долларов)”, – уточнил Компаниец.

Согласно данным Государственном службы статистики, в Украине по состоянию на ноябрь в годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6 %.

Средняя номинальная зарплата в ноябре составила 10 679 грн, что в 2,6 раза выше минимальной зарплаты (4173 грн).

Самые высокие средние зарплаты получают жители Киева (15 974 грн), Донецкой (11 769 грн), Киевской (11 313 грн), Днепропетровской (11 079 грн) и Запорожской (10 639 грн) областей. В остальных регионах средние номинальные зарплаты составили менее 10 тыс. грн.

Самая маленькая зарплата у жителей Херсонской области – 8267 грн.